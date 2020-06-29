Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,84 рубля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1% - до отметки в 69,84 рубля, курс евро прибавил 0,3% - до 78,58 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск доллар торговался на уровне 69,7 рубля (-0,1%), а евро находился на отметке в 78,44 рубля (+0,1%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опускается на 1,3% - до $40,4 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $38,13 за баррель, что на 1,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,4% и достиг отметки 2749,54 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,5%, до 1241 пункта.

По данным на 10:10 мск, индексы отыгрывали падение. Так, индекс Мосбиржи уже снижался на 0,05%, до 2760,35 пункта, а РТС перешел к росту на 0,2%, до 1248,8 пункта.