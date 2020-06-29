В СФ просят Мишустина включить частную медицину в список пострадавших от пандемии отраслей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направила на имя премьер-министра РФ письмо с предложением включить частную медицину в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей российской экономики. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ был введен режим повышенной готовности и предприняты меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, в том числе была приостановлена плановая медицинская помощь. При этом в перечень пострадавших от новой коронавирусной инфекции на сегодня из негосударственных медицинских организаций включены только организации и ИП, оказывающие стоматологическую помощь населению", - говорится в письме.

Согласно закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", к медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность, напомнила сенатор. Она отметила, что код ОКВЭД 86.21 "Общая врачебная практика", который включает в себя медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики не включен. В условиях пандемии работа негосударственных медицинских организаций была приостановлена частично или полностью, в том числе в связи с объявлением нерабочих дней, а также из-за обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, говорится в письме.

"По данным отрасли, после установления режима обязательной самоизоляции произошло резкое снижение (на 90%) посещаемости негосударственных медицинских организаций. В этой связи прошу вас рассмотреть возможность включения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ОКВЭД 86.21 "Общая врачебная практика", - подчеркнула сенатор.