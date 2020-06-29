Центр им. Хруничева в 2019 году вышел на чистую прибыль в размере 7,53 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева по итогам 2019 года вышел на чистую прибыль впервые с 2016 года. Она составила 7,53 млрд рублей, говорится в отчете Центра о финансовых результатах.

"Чистая прибыль 7 528 534 тыс. рублей", - говорится в отчете.

Согласно документу, с 17 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года предприятие показало убыток в размере около 4,38 млрд рублей. Выручка по различным видам деятельности в 2019 году составила более 34 млрд рублей, что на 4,1 млрд рублей ниже, чем в предыдущем году.

Центр имени М. В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О финансовых проблемах предприятие заявило в конце 2013 года. В 2014 году отмечалось, что в Центр до 2025 года планируется инвестировать 56,4 млрд рублей. Задолженность предприятия только перед поставщиками на тот момент составляла почти 15 млрд рублей, а в самом Центре заявляли, что не хватает оборотных средств даже на то, чтобы производить ракеты. По итогам 2017 года Центр получил убыток в размере 23,17 млрд рублей против чистой прибыли в 2016 году в размере 1,797 млрд рублей.

В августе 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что "точку безубыточности" Центр им. Хруничева, по расчетам госкорпорации, должен достигнуть в 2022 году.

Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко ранее сообщал, что предприятие реструктурирует свои кредиты перед банками в объеме 34 млрд рублей в первом полугодии этого года. При этом, по его словам, предприятие полностью рассчиталось по своим долгам по пусковым услугам, которые были у Центра с 2011 до 2019 год. В 2019 году в рамках программы финансового оздоровления Центра Хруничева на его поддержку планировалось выделить из федерального бюджета 44,348 млрд рублей.