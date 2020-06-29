Таиланд планирует стать глобальным центром медицинского туризма к 2024 году

БАНГКОК, 29 июня. /ТАСС/. Таиланд поставил перед собой цель стать глобальным медицинским и оздоровительным центром к 2024 году с целью привлечения международных путешественников в королевство и 1 млн тайцев из-за границы. Об этом заявили в управлении по туризму страны.

По словам губернатора агентства Ютасака Супасорна, поскольку пандемия повышает осведомленность о здравоохранении и увеличивает спрос на профилактические и регенеративные лекарства, у ведомства появилась возможность реализовать инициативу, особенно благодаря прочной репутации страны в сфере оказания медицинских услуг. До вспышки королевство уже имело солидную долю на рынке оздоровительных услуг. В 2018 году 3,2 млн иностранцев посетили Таиланда с целью получения медицинских услуг, что принесло экономике порядка 45 млрд батов ($1,45 млрд), пишет газета Bangkok Post.

Чтобы достичь новой цели в течение пяти лет, ведомство расширит целевой рынок примерно до 1 млн тайцев, живущих за границей, которые сталкивались с трудностями получения доступа к медуслугам в других странах.

Пять кампаний

Руководитель отдела агентства Европы, Африки, Ближнего Востока и Америки Срисуда Ванапинйосак сказала, что план будет состоять из пяти частей. Первая - предоставление телемедицины тайцам за границей в партнерстве с онлайн-платформой услуг Dr A to Z и консульскими отделами. Подчеркивается, что онлайн-услуги дешевле, чем посещение врачей в зарубежных странах. Кроме того, это обеспечит тайцев лучшим самочувствием и расскажет им о дополнительных сервисах на родине, которыми они могут воспользоваться по возвращении.

Вторая - привлечение отелей, заинтересованных в туристах со всего мира. Ведомство будет поощрять гостиницы в Таиланде с тем, чтобы они развивали медуслуги на объектах, сотрудничая с аккредитованными больницами для предоставления некоторых видов медицинских или лечебных процедур, которые можно проходить не в больницах, таких как общие осмотры, озонотерапия, усиление иммунитета или хелатотерапия. "Гостиницы могут стать еще одним каналом связи и распространения информации о службах здравоохранения в Таиланде, - уверена Ванапинйосак. - Они могут сотрудничать с больницами-партнерами в предоставлении предварительных консультаций прежде, чем гости отправятся в Таиланд для получения медицинских услуг".

Еще одна кампания направлена на широкий охват рынка путем создания онлайн-платформы для операторов здравоохранения в Таиланде, а также медицинских агентов или посредников за рубежом. Четвертая инициатива заключается в расширении межправительственного партнерства с большим числом стран, ориентированного на госслужащих, имеющих государственное страхование. Пятая кампания направлена на охват средств массовой информации через 29 офисов агентства по всему миру, в том числе и России.

Вице-президент группы Nora Resorts and Hotels Group Ворасит Понгкумпунт уверен, что после пандемии спрос на оздоровительные процедуры увеличится. По его словам, это ключевой сегмент для развития туризма на острове Самуи, наряду с традиционными развлечениями и обычным туризмом. Около 10% из 600 отелей на острове ориентированы на медицинский туризм. Все больше игроков зайдут на этот рынок, чтобы получить новый источник дохода, считает специалист.

Обстановка в стране

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,1 тыс., вылечилось более 3 тыс. человек, умерли 58, в том числе один россиянин.

С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено. Со 2 июня в королевстве не было зарегистрировано ни одной смерти в результате инфицирования.