Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 70,02 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:49 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 70 рублей 15 июня текущего года.

По состоянию на 11:00 мск, доллар немного замедлил рост и торговался на уровне 69,96 рубля (+0,2%).

Курс евро вырос на 0,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:34 мск.

В последний раз евро поднимался выше 79 рублей 16 июня текущего года.

К 11:40 мск евро замедлил рост до 0,8% и находился на уровне 78,98 рубля. Курс доллара рос на 0,5% - до 70,18 рубля.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 1,5% - до $40,3 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,6% и торгуется на уровне $38,05 за баррель.

В новость были внесены изменения (11:58 мск) - добавлена информация про курс евро.