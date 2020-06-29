Мишустин отметил востребованность российских кораблей и судов на рынках по всему миру

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив уникальные технологии и востребованность отечественных кораблей и судов. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Кораблестроение имеет стратегическое значение для России. Благодаря вам военный флот обладает мощными надводными кораблями и подводными лодками, которые обеспечивают обороноспособность и национальную безопасность нашей страны, - подчеркнул премьер. - Современные танкеры, сухогрузы, ледоколы и буровые платформы позволяют решать важнейшие задачи, направленные на укрепление отечественной экономики и социальной сферы". "Многие из этих кораблей и судов спроектированы по уникальным технологиям и не имеют аналогов в мире. И потому они широко востребованы на внутреннем и внешнем рынках", - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил профессионализм, знания и опыт российских кораблестроителей и всех, кто работает в конструкторских бюро, на верфях и судоремонтных заводах.

Ежегодно 29 июня в России отмечается День кораблестроителя. Эта памятная дата установлена постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года по предложению Министерства промышленности и торговли РФ. День приурочен к годовщине издания в 1667 году указа царя Алексея Михайловича о строительстве в селе Дединово на р. Оке (ныне Луховицкий район Московской обл.) военных кораблей для службы на Каспийском море. Этот указ стал первым в России официальным государственным заказом на строительство корабля.

Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работают около 1 тыс. предприятий. В отечественной судостроительной отрасли с учетом смежных производств заняты более 200 тыс. человек.