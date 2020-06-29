ЦБ выпустит в обращение монету "Работник металлургической промышленности"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России 30 июня выпустит в обращение памятную монету из недрагоценного металла "Работник металлургической промышленности" серии "Человек труда". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На монету номиналом 10 рублей нанесено стилизованное изображение металлурга в защитной одежде в процессе работы, ковша с расплавленным металлом и летящих искр. Слева вверху расположена надпись "Человек труда". Тираж составит 1 млн штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу для всех видов платежей без ограничений, напомнили в банке России.