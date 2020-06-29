Кабмин выделил Минздраву еще более 7,8 млрд рублей на выплаты медикам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство выделило Минздраву России дополнительно более 7,8 млрд рублей для федеральных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования Минздраву России в размере 5554874,6 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особе условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.

Кроме того, на дополнительные выплаты медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи пациентам с COVID-19, Минздраву выделено еще 2,27 млрд рублей.

27 июня пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам на июль и август. Он также поручил главам регионов контролировать получение медиками выплат в кратчайшие сроки.