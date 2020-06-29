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Минниханов переизбран председателем совета директоров "Татнефти"

Собрание совета директоров прошло 17 июня

ТАСС, 29 июня. Председателем совета директоров "Татнефти" снова стал президент Татарстана Рустам Минниханов. На заседании совета директоров в понедельник он был переизбран на этот пост, сообщает компания.

"Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина Минниханова Рустама Нургалиевича - президента Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Акционеры "Татнефти" в ходе заочного годового собрания 17 июня избрали совет директоров из 14 человек, двое из которых вошли в него впервые, следует из документов компании.

Так, в состав совета директоров нефтяной компании вошли министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин и начальник государственно- правового управления президента Татарстан Лариса Глухова, которые заменили бывшего министра земельных и имущественных отношений Татарстана Азата Хамаева и консультанта президента Татарстана по вопросам нефтеразработки Рената Муслимова. Остальные 12 кандидатов сохранили свои позиции в совете.

Среди них министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, советник председателя совета директоров "Татнефти" и помощник президента Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, заместитель гендиректора "Татнефти" по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев, помощник президента Татарстана Ринат Сабиров и гендиректор "Связьинвестнефтехима" (принадлежит правительству Татарстана) Валерий Сорокин.

Также переизбраны гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, первый заместитель гендиректора компании по разведке и добыче Рустам Халимов, замгендиректора - главный геолог компании Раис Хисамов, ветеран труда Рафаил Нурмухаметов, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч, управляющий партнер BVM Capital Partners Ltd. Юрий Левин и руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании FIDES Business Partner AG Рене Штайнер.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний, работает на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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