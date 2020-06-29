Платежная система "Мир" запустила трансграничные переводы в страны СНГ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Платежная система "Мир" с 29 июня запустила трансграничные переводы на карты национальных платежных систем Узбекистана (Uzcard) и Киргизии ("Элкарт"), говорится в сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

Как отмечают в НСПК, технология является еще одним этапом реализации проекта по созданию единого розничного платежного пространства стран СНГ.

Первыми российскими банками, предоставляющими такую услугу, стали Почта банк и "Русский стандарт". Переводы можно выполнять с карты "Мир" на карты любых банков - участников платежных систем "Элкарт" и Uzcard.

По словам генерального директора платежной системы "Мир" Владимира Комлева, раньше отправители трансграничных переводов сталкивались с некоторыми неудобствами, связанными с ограничениями валюты перевода, скрытыми комиссиями в виде курса конвертации, а также необходимостью выполнять перевод только из офиса банка и заполнять различные реквизиты для совершения операции. Так, комиссии за перевод могли достигать до 4% от его суммы. В рамках нового сервиса держатели карт "Мир" теперь могут сэкономить до 3%.

"Платежная система "Мир" предложила банкам те же условия выполнения трансграничных переводов, которые сегодня действуют для внутрироссийских карточных переводов по нашим картам, и выгодный курс конвертации. Это позволило банкам предложить своим клиентам более низкие комиссии. Таким образом, клиенты смогут сэкономить от 1% до 3% в зависимости от страны направления перевода", - подчеркнул генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.