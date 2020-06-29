Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году

ЗВЕНИГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Международное пассажирское железнодорожное сообщение может открыться в этом году, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"В этом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дитрих отметил, что Минтранс обсуждает возобновление сообщения с Финляндией.

"Здесь, как и по авиаторам - очень важно, о чем мы и говорили с министром транспорта и связи Финляндии, о необходимости синхронизации требований правил по безопасности. Я ему отослал те нормативы, которые мы с Роспотребнадзором утверждали, 25 мая письмо после разговора отправил. Они пообещали их изучить, чтобы понять, какие из них [нормативов] были бы удобны, и в свою очередь нам дадут какие-то творческие предложения. Это будет первый шаг по синхронизации, а последующая история, она, как и по авиаторам. Мы должны четко понимать, что внутри страны мы нормы по безопасности соблюдаем, что это не влечет каких-либо негативных последствий, что люди путешествуют и делают это безопасно, а потом уже выпускать за рубеж", - сказал Дитрих.

Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.