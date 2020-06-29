Дитрих заявил, что "Аэрофлот" не возит россиян за границу

ЗВЕНИГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не осуществляет перевозку россиян за границу, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Авиакомпания принимает к перевозке из России только тех, у кого есть гражданство другой страны, пояснил он.

"Аэрофлот" и другие авиакомпании продолжают заниматься вывозом наших граждан из за рубежа [….] Они имеют возможность подхватывать туда (иностранных граждан или лиц, имеющих иностранное гражданство - прим. ТАСС). Наших никто не везет", - сказал министр.

На прошлой неделе газета "Ведомости" сообщила, что "Аэрофлот" продолжил выполнять международные пассажирские рейсы, несмотря на закрытие авиасообщения с другими странами на фоне пандемии и распространения коронавируса. Газета отмечала, что сначала рейсы по нескольким международным направлениям (Сеул, Нью-Йорк и др.) выполнялись раз в неделю, а недавно стали выполняться дважды в неделю.

В "Аэрофлоте" 25 июня пояснили, что принимают россиян к международной перевозке из Москвы только в том случае, если у пассажира есть разрешение на въезд на территорию принимающего государства. Более того, представитель "Аэрофлота" сказал журналистам, что такие перевозки совершаются только по тем направлениям, где "Аэрофлот" выполняет грузоперевозки в багажном отсеке (не в пассажирском салоне).