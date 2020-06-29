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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на производство тест-систем на коронавирус

Премьер-министр отметил, что в России регистрируется все меньше и меньше случаев заражения вирусом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей Роспотребнадзору на производство тест-систем на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

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"Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства почти 3,5 млрд рублей Роспотребнадзору. Они пойдут на производство тест-систем, которые будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для дальнейшей диагностики коронавируса", - сказал он.

Премьер добавил, что в целом в России регистрируется все меньше и меньше случаев заражения вирусом, несмотря на увеличение проводимых тестов на наличие инфекции. Так, за минувшие сутки выявлено 6 700 новых случаев.

"Мы и дальше будем расширять тестирование, это позволяет вовремя выявить болезнь, помочь человеку и не дать ему заразить окружающих", - добавил Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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