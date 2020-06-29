FT: Coty купит 20% акций косметической компании Ким Кардашьян

ТАСС, 29 июня. Производитель косметической продукции Coty собирается купить 20% акций принадлежащей фотомодели Ким Кардашьян компании KKW Beauty, выпускающей декоративную косметику и парфюмерию, за $200 млн. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, покупка станет еще одним шагом по расширению сотрудничества между французско-американским производителем и семьей Кардашьян. В 2019 году Coty приобрела 51% акций Kylie Cosmetics - компании младшей сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер.

На этот раз Coty проявила осторожность, приняв решение купить в KKW Beauty лишь миноритарную долю с учетом глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса. По словам одного из источников газеты, у Coty есть возможность впоследствии приобрести контрольный пакет акций KKW.

Сделка знаменует собой одну из попыток конгломерата JAB Holding, которому принадлежит Coty, повысить прибыльность компании, чьи акции в этом году упали на 62%.