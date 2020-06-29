Минприроды готовит изменения методики исчисления размера вреда водным ресурсам в Арктике

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минприроды России после аварии в Норильске разрабатывает ряд новых требований к компаниям, а также нормативы, в том числе прорабатывает изменения методики исчисления размера вреда водным ресурсам, устанавливая повышающий коэффициент при расчете размера вреда для арктической зоны. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Кроме того, в Минприроды России прорабатывается вопрос внесения изменений в методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам в части установления повышающего коэффициента при расчете размера вреда для арктической зоны", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что "необходимо сделать все, чтобы ситуаций, подобных той, что произошла в Норильске, не повторилось". Для этого Минприроды России разработаны федеральные законы об установлении новых требований для организаций, осуществляющих деятельность по обороту нефти и нефтепродуктов, а также об усилении ответственности за нарушение таких требований.

Правительство России на заседании 25 июня одобрило проект поправок в законодательство для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Документ, в том числе, обязывает компании, работающие с нефтепродуктами, до 1 января 2024 года разработать и утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв. м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.