Крупнейший банк Крыма реструктуризировал кредиты бизнеса почти на 12 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, за время пандемии реструктуризировал кредиты и предоставил кредитные каникулы бизнесу на 11,9 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"На сегодняшний день РНКБ реструктуризировал кредиты среднего и малого бизнеса на сумму 11,9 млрд рублей. Планируется реструктуризировать еще 188 заявок на общую сумму 10,6 млрд рублей. РНКБ также выдал кредиты на выплату заработной платы и на возобновление деятельности предприятий в объеме 2,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.

Уточняется, что с начала апреля кредитные каникулы были предоставлены более 1 300 представителям бизнеса на сумму 3,2 млрд рублей, также было принято 41 положительное решение по реструктуризации кредитов на общую сумму 8,7 млрд рублей.

В банк также поступило свыше 1 300 заявок на выдачу кредитов под 0% на сохранение занятости и выплату заработной платы. "Из них было одобрено около 900, выдано на сегодняшний день свыше 760 на сумму более 1,1 млрд рублей. По остальным заявителям ведется работа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на получение кредитов на возобновление деятельности под 2% годовых заявление подали более 1 900 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "Уже подписано более 770 договоров на сумму около 1 400 млн рублей. В ближайшее время финансирование получат около 500 предприятий, на рассмотрении находится еще более 400 заявок", - сообщили в пресс-службе.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.