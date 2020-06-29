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Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 г. из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России. Об этом в интервью ТАСС сказал глава Shell в России Седерик Кремерс.

"Сокращение операционных расходов прорабатывалось для всех регионов присутствия компании. В капитальных затратах мы были вынуждены урезать расходы на бурение в наших совместных проектах в России", - сказал он.

Глава концерна в РФ отметил, что капитальные затраты компании в 2020 г. будут снижены с $25 до $20 млрд. Кроме того, никто в Shell в этом году не получит годовых бонусов, добавил он.

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