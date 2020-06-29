МЭР раскритиковало проект Минкомсвязи по бесплатному доступу к социально значимым сайтам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило отрицательный отзыв на законопроект Минкомсвязи о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. В частности, министерство считает, что реализация текущей версии проекта закона может повлечь дополнительные расходы операторов и замедлить темпы развития инфраструктуры связи, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект, согласно которому бесплатный доступ к ряду интернет-ресурсов в рамках проекта "Доступный интернет" смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, был размещен в конце марта. Согласно проекту, качество доступа к сайтам и приложениям, список которых будет определен позднее, должно быть одинаковым вне зависимости от баланса на счету абонента, но при условии действующего договора с оператором связи об оказании услуг. При этом в пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней.

С тем, что реализация закона не повлечет дополнительных расходов, не согласны в Минэкономразвития. Министерство приводит оценки, согласно которым доходы от услуг передачи данных населению, учитываемые в категории "документальная электросвязь", составили за 2019 год почти 500 млрд руб., однако в случае принятия закона доходы могут быть существенно снижены, а себестоимость услуг останется на прежнем уровне. Учитывая, что сайты, которые сейчас включены в "белый список" проводимого Минкомсвязью эксперимента, генерируют 35% трафика, выпадающие доходы операторов связи могут быть оценены в 160 млрд руб. ежегодно.

"Таким образом, предлагаемое регулирование может быть сопряжено с рисками увеличения стоимости услуг связи или замедления темпов развития инфраструктуры связи. На основании изложенного разработчику представляется необходимым рассчитать объем затрат субъектов предпринимательской деятельности и/или расходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также доработать пояснительные материалы. Также отмечаем возможность сокращения затрат на реализацию предлагаемого регулирования, например, с использованием ограничения скорости доступа в интернет для использования информационных ресурсов из реестра по аналогии с экспериментом", - добавляют в министерстве.

Концепция закона и критерии социальной значимости сайтов

В целом, по мнению Минэкономразвития, законопроект необходимо уточнить в части формулировок, в частности определить критерии отнесения интернет-сервисов к социально значимым. Ведомство отмечает, что в эксперименте, который сейчас проводит Минкомсвязь, участвуют сайты, которые отнесены к востребованным населением, а не к социально значимым. То есть при создании "белого списка" сайтов, что подразумевается законопроектом, необходимо руководствоваться не востребованностью, а социальной значимостью того или иного ресурса, предупреждают в Минэкономразвития.

Также, по мнению министерства, ни проект акта, ни пояснительные материалы не содержат детального описания концепции предлагаемого регулирования, что не позволяет в полной мере оценить эффективность выбранного разработчиком способа регулирования. "Учитывая изложенное, проект акта не может быть поддержан в представленной редакции. Для должной проработки положений проекта акта и исключения возможных рисков возложения избыточных обязанностей на субъекты регулирования МЭР считает целесообразным вернуться к обсуждению выбранного разработчиком способа решения заявленной проблемы по завершении проведения эксперимента по бесплатному доступу к социально-значимым ресурсам, который проводится с 1 апреля по 1 июля 2020 года", - отмечается в материалах.

Об эксперименте

В эксперименте Минкомсвязи, который проходит с 1 апреля по 1 июля, участвуют крупнейшие российские операторы фиксированной связи ("Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон" и "ЭР-Телеком"). Они предоставляют доступ к социально значимым интернет-ресурсам абонентам домашнего интернета с нулевым или отрицательным балансом на счету. В список таких ресурсов вошли многочисленные сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Сейчас бесплатный доступ в рамках эксперимента предоставляется только для абонентов домашнего интернета. В будущем правительство рассматривает вариант расширить пилот и на мобильную связь.