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ЕС направил экстренную помощь Украине для борьбы с наводнением

Зафрахтованный правительством Италии самолет доставил на Украину насосы, палатки, спасательное оборудование, электрогенераторы

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) предоставил экстренную техническую помощь Украине для борьбы с наводнением на западе страны. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"ЕС предоставил экстренную помощь Украине для борьбы с катастрофическим наводнением на западе страны через Европейский механизм гражданской обороны. Зафрахтованный правительством Италии самолет доставил на Украину насосы, палатки, спасательное оборудование, электрогенераторы", - сообщил он. - Эти средства будут направлены в дополнение к средствам, которые поступили на Украину из Швеции в выходные. Швеция, в частности, предоставила защитные барьеры для блокирования разлива воды и экспертную помощь. ЕС также отправил карты пострадавших от бедствия районов, сделанные с помощью европейской спутниковой системы Copernicus.

Наводнение на западе Украины началось 22 июня. В результате затопленными оказались более 300 населенных пунктов в нескольких областях страны, разрушены десятки мостов, более 150 км дорог, погибли три человека. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский считает, что главными причинами затопления населенных пунктов стали сильные осадки, вырубка леса и застройка пойм.

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