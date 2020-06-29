"Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть" завершили создание СП для освоения "трудной нефти"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Три крупные нефтяные компании - "Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть" - завершили сделку, в рамках которой совместное предприятие "Новые технологии добычи" займется поиском и добычей трудно извлекаемых запасов нефти в Оренбуржье, говорится в совместном сообщении.

В этом проекте партнеры объединят свои инновационные и технологичные компетенции. В качестве активов в прошлом году на СП уже были переписаны Савицкий и Журавлевский лицензионные участки. Доли участников в совместном предприятии распределились в пропорции 1/3.

На Савицком участке пробурена первая поисково-оценочная скважина. Всего программа геологоразведочного изучения участка включает строительство 6 поисковых и разведочных скважин.

По данным "Газпром нефти", программа геологоразведочного изучения Журавлевского участка на 2020-2023 годы включает проведение 3D-сейсмики на площади в 118 кв. км, бурение одной разведочной скважины на традиционные запасы и одной поисково-оценочной скважины на нетрадиционные.

"Новое совместное предприятие станет первым в России примером объединения компетенций и ресурсов трех ведущих ВИНК для решения сложной технологической задачи по освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородов", - сказал замгендиректора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев. По его словам, каждый из партнеров проекта сможет привнести свои уникальные компетенции, что важно и в целом для отрасли.