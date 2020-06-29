Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики включила Российскую государственную цирковую компанию в список системообразующих предприятий, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе цирка.

"Экономика цирковой отрасли очень сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. И включение компании в список системообразующих предприятий, конечно, вселяет в нас оптимизм, так как дает право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке", - приводит пресс-служба слова генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина.

Доля влияния Росгосцирка на общие условия существования циркового искусства превышает 50% от общего количества хозяйствующих субъектов, задействованных в цирковом искусстве, и создания цирковых продуктов. В ведении компании находится подавляющее большинство цирков в России, многие из которых являются центральными культурными учреждениями своего региона. Кроме того, в системе Росгосцирка действует Центр Циркового искусства, уникальная площадка для создания цирковых программ и номеров, и Московский художественно-производственный комбинат - экспериментальная лаборатория с привлечением современных технологов и инженеров для создания новых уникальных аппаратов, реквизита, декораций, чем всегда славился российский цирк.

Росгосцирк как организация культуры федерального значения создана в 1995 году. Росгосцирк является предприятием цирковой отрасли с самым большим имущественным комплексом - 38 стационарных цирков и пять шапито. Штатная численность сотрудников компании достигает 3 400 человек.