Чернышенко предложил компенсировать туроператорам часть цены билетов в составе туров по РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил компенсировать туроператорам часть стоимости билетов в составе пакетных туров по России. Такое предложение он озвучил на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Страна очень большая у нас, и очень важно, чтобы стоимость перелета - а она составляет примерно половину от всей стоимости тура - была доступной. Поэтому мы планируем расширить господдержку туроператоров, и если вы поручите - предложим меры, как субсидировать часть стоимости отдыха в составе пакетных туров", - сказал Чернышенко.

В случае принятия решения о такой мере российские курорты станут еще более доступными для жителей страны, отметил он.

Ранее в России стартовала летняя программа авиаперелетов, при этом появились рейсы по новым для массового организованного туризма направлениям - Калининградская область, Хакасия и Алтай, напомнил вице-премьер. По его словам, цены на эти туры "достаточно доступные".

Также расширяется полетная программа на южные курорты России. Так, например, Крым был связан авиасообщением с 45 аэропортами, а с 30 июня их количество увеличится еще на 14, сообщил Чернышенко. "Таким образом, будет 59 городов, которые будут соединять Крым со всей нашей страной. В Краснодарский край есть прямые рейсы уже из 46 городов России", - уточнил он.

Кроме того, активно идет развитие круизов по российским водоемам, навигация в этом сезоне началась с 28 июня, отметил вице-премьер. Помимо анонсированных ранее руководителем Ростуризма круизов по Енисею и к Соловецким островам, которые стартуют в июле, планируется запуск круизов по российской части Азовского моря.

Базы отдыха, санатории и пляжи

Чернышенко сообщил, что гостиницы, пансионаты и базы отдыха принимают гостей уже в 46 регионах России, а санатории работают в 21 регионе.

"Сегодня в 64 регионах можно путешествовать без ограничения, а с 1 июля еще 10 регионов планируют открыться. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 регионах, санатории - уже в 21", - сказал чиновник.

Спрос на пляжный отдых на Юге России вернулся на докризисный уровень, добавил вице-премьер.

"Открыты наши знаменитые пляжи - Краснодарский край, Крым, Балтика, Волга. Мы видим, что спрос в этих местах уже вернулся на уровень 2019 года", - сказал Чернышенко.