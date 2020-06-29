В Чечне индекс промпроизводства в мае составил 110,2%

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Чечне по итогам пяти месяцев 2020 года вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.

"Индекс промышленного производства в мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 110,2%, а в январе - мае 2020 года - 107,8%", - сообщили в пресс-службе.

Согласно статистике, в республике выросла добыча полезных ископаемых на 4,7%. Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в январе - мае 2020 года составил 101,9 %. Наибольший рост в мае 2020 года по отношению к маю 2019 года зафиксирован в производстве текстильных изделий (11,9%).

Увеличилось в регионе и производство пищевых продуктов. Так, в январе - мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 7,4%. Кроме того, в республике выросло производство напитков. При этом к июню уменьшилось производство бумаги и бумажных изделий, а также производство мебели.

Индекс производства - показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используется при анализе динамики физического объема продукции. По итогам первого квартала 2020 года объем промышленного производства в Чечне вырос на 5%.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития региона сообщали, что по итогам 2020 года планируется нарастить темпы роста промышленного производства, в том числе за счет эксплуатации предприятий технопарка "Казбек", работы Аргунского сахарного завода, а также вывода на проектную мощность Грозненской ТЭС и АО "Чеченцемент". Как отмечалось, ожидаемый индекс промышленного производства в 2020 году, по оценке Минэкономтерразвития Чечни, составит 102,2%.