Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки также увеличилась до рекордных 59,83 тыс. рублей за тонну (+0,44%), в Санкт-Петербурге - до 60,34 тыс. рублей за тонну (+0,02%).

В июне стоимость этой марки бензина уже несколько раз побила рекорд конца мая 2018 года (56,08 тыс. рублей за тонну).

Стоимость топлива марки "Регуляр-92" в опте за день практически не изменилась и установилась на уровне 50,45 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с 26 июня выросла на 0,14% - до 48,53 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов снизилась на 2,4%, до 29,84 тыс. рублей за тонну.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. При этом на бирже реализуется не более 20% от общего производства бензина в России.

О цене на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.