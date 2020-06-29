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Торговые центры попросили продлить мораторий на взыскание долгов минимум до октября

Российский совет торговых центров отметил, что вследствие сложившейся ситуации они получат за второй квартал 2020 года не более 10-15% арендного дохода по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский совет торговых центров обратился к первому заместителю председателя правительства России Андрею Белоусову с просьбой продлить мораторий на взыскание задолженности по налогам и сборам торговых центров как минимум до 1 октября. Письмо с соответствующей просьбой есть в распоряжении ТАСС.

"В целях поддержки предпринимателей в этот сложный период просим вас дать поручение продлить приостановление применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, как минимум до 1 октября 2020 года", - говорится в документе.

В письме отмечается, что вследствие сложившейся ситуации торговые центры получат за второй квартал 2020 года не более 10-15% арендного дохода по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом льгот в налоговой сфере практически нет. "Срок уплаты НДС за первый квартал истек, однако отрасль в целом не имеет этих денег, и счета торговых центров могут быть заблокированы, что означает дальнейшую приостановку деятельности не менее 25% всей розничной торговли страны", - говорится в письме.

Ранее срок приостановления применения мер взыскания задолженности был продлен до 1 июля 2020 года.

Российский совет торговых центров является профессиональной организацией девелоперов, архитекторов, специалистов по маркетингу, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной сети, общепита и услуг. Совет был создан в июне 2002 года.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что столичные власти приняли три пакета мер поддержки бизнеса на 85 млрд рублей. Он указывал, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы и другие получили налоговые льготы, рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек.

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