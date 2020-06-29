Власти КНР выделили Хайнаню квоту в $2 млрд для выпуска облигаций на поддержку экономики

ХАЙКОУ, 29 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Китая выделило провинции Хайнань квоту на выпуск специальных облигаций для борьбы с негативными последствиями эпидемии. Как сообщило издание " Хайнань жибао ", их общий объем может составить до 15,3 млрд юаней (около $2,16 млрд).

Как отмечает газета, при выпуске бондов региональные власти должны будут гарантировать соблюдение нескольких принципов: полученные в результате выпуска ценных бумаг средства должны направляться на рентабельные проекты в сфере общественного здравоохранения и повышение качества жизни широких слоев населения. Кроме того, денежные средства могут направляться на льготные кредиты для венчурного капитала, повышение занятости, единовременные выплаты оказавшимся в сложной финансовой ситуации людям, а также меры по снижению арендной платы для предприятий.

По данным "Хайнань жибао", управление финансов провинции Хайнань в ближайшее время направит властям уездов и городов региона запросы предоставить списки проектов, для финансирования которых будут выпускаться облигации. После этого правительство провинции Хайнань рассмотрит их и передаст в Министерство финансов КНР.

Как ранее сообщала газета, в 2020 году провинция Хайнань выпустила облигации на общую сумму в 33,65 млрд юаней (около $4,75 млрд), что составляет 79,9% от установленного министерством финансов КНР лимита на этот год.