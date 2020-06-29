ФРГ следит за рассмотрением в Конгрессе США законопроекта по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Позиция правительства ФРГ по санкциям Вашингтона в отношении "Северного потока - 2" не изменилась; сейчас власти Германии ждут, какое конкретное решение по законопроекту о расширении мер против проекта примет Конгресс США. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наша известная позиция к санкциям подобного рода не изменилась. Посмотрим, какое конкретное решение примет Конгресс", - сказал он. Со своей стороны представитель МИД ФРГ Райнер Бройль отметил, что посол ФРГ в Соединенных Штатах следит за ситуацией.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода". На следующий день глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил ТАСС, что Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против "Северного потока - 2".