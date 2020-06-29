Квота в $14 тыс. на беспошлинные покупки в duty free на Хайнане вступит в силу с 1 июля

ХАЙКОУ, 29 июня. /ТАСС/. Повышенная квота в 100 тыс. юаней (примерно $14,14 тыс.) на беспошлинные покупки в duty free на Хайнане вступит в силу с 1 июля. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов КНР.

Согласно новым правилам, число категорий реализуемых без пошлины товаров также будет расширено с 38 до 45, теперь в него войдут бытовая электроника и другие позиции. Кроме того, отменено действовавшее ранее ограничение, согласно которому максимальная цена приобретаемого по этой программе товара не должна была превышать 8 тыс. юаней за единицу.

В то же время ведомство отметило, что власти намерены ужесточить юридическую ответственность для предприятий и частных лиц, принимающих участие в спекуляции и контрабанде.

По данным ведомства, к концу 2019 года этой программой воспользовались в общей сложности 16,31 млн покупателей, которые приобрели товары на общую сумму 53,8 млрд юаней.

20 апреля 2011 года Госсовет КНР одобрил запуск пилотной программы развития сети магазинов duty free на Хайнане с целью продвижения острова как курорта мирового класса. В них гости провинции могут приобрести парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, часы, сумки и другие предметы потребления. В 2018 году правительство решило повысить максимальную сумму покупок в этих магазинах с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,3 до 4,5 тыс.).

Объемы сделок

По данным таможенного управления города Хайкоу (административный центр провинции), совокупный объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане за девять лет работы превысил 55 млрд юаней (порядка $7,78 млрд).

Согласно официальной статистике, за 2018 год продажи в магазинах duty free на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В 2019 году объем реализации вырос более чем на 34% - до 13,61 млрд юаней ($1,97 млрд).

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов.