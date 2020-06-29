Около 2,3 млн упаковок маркированных лекарств семи нозологий поставлено с октября 2019 г.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 2,3 млн упаковок маркированных лекарств из перечня семи высокозатратных нозологий (7ВЗН) поставлено на рынок с октября 2019 года, когда началась обязательная маркировка данной категории. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава.

"К настоящему времени поставлено почти 2,282 млн упаковок с кодами Data Matrix, по льготным рецептам отпущено более 317,6 тыс. упаковок, в обороте находятся 1,877 млн маркированных упаковок", - говорится в сообщении.

В обороте до истечения срока годности также могут находиться немаркированные препараты для лечения высокозатратных нозологий, выпущенные до 1 октября 2019 года. "Ситуация с отпуском лекарственных препаратов из списка высокозатратных нозологий находится на контроле Минздрава", - отмечается в сообщении.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов из перечня 7ВЗН началась 1 октября 2019 года. Как отметили в Минздраве, в перечень высокозатратных нозологий входят препараты для лечения пациентов с редкими заболеваниями, в том числе больных гемофилией, гипофизарным нанизмом, рассеянным склерозом, муковисцидозом, болезнью Гоше. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, обязательная маркировка начнется с июля 2020 года.