Эксперты считают, что процесс открытия кинотеатров в России может занять пару месяцев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Открытие кинотеатров в России не будет единовременным, поскольку решение о возобновлении их работы принимают губернаторы. Этот процесс может растянуться на пару месяцев, считает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник сообщил, что кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля.

"На самом деле в нынешней ситуации решение об открытии кинотеатров принимают главы регионов. Мы не знаем, как это будет происходить по регионам, как и когда они будут открываться. Было бы идеально, если бы действительно можно было обозначить общую дату. Дистрибьюторы, кинотеатры, зрители - все бы под это подстраивались. К сожалению, карантинная действительность немного иная", - сказал Березин ТАСС.

Он подчеркнул, что в некоторых регионах кинотеатры частично уже возобновили работу, но большое значение имеет тот факт, откроются ли, в частности, кинотеатры в Москве и Санкт-Петербурге. По словам главы ассоциации, любой продюсер, прежде чем предложить свой фильм, будет задаваться вопросом, сколько регионов откроют кинотеатры и в каком количестве. "Думаю, [это будет] пара месяцев мучительного открытия кинотеатров. Все будут друг друга ждать", - заключил собеседник агентства.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за пандемии коронавируса. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в начале июня сообщил, что возобновление работы кинотеатров планируется на середину июля. Как уточнили в Минкультуры, точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.