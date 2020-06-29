В Чувашии 1,5 тыс. фермеров получили субсидии на содержание подсобных молочных хозяйств

ЧЕБОКСАРЫ, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Чувашии выплатило субсидии 1,5 тыс. владельцам личных подсобных молочных хозяйств республики. Финансовая поддержка фермеров стартовала с 25 июня, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

Если собственник содержит одну дойную корову, то размер выплаты составит 2 300 рублей, если две - по 3 300 рублей на каждую голову, если три и больше дойных коров - по 4 300 рублей на каждую голову.

"С 25 июня денежные средства уже выплачены 1,5 тыс. обратившимся с заявлением гражданам республики. В течение сегодняшнего дня субсидии будут перечислены еще 2,3 тыс. граждан", - уточнили в пресс-службе.

Чтобы получить выплату, владельцам подсобных хозяйств необходимо подать документы в администрации своих поселений, в которых необходимо указать свои банковские реквизиты и количество дойных коров в хозяйстве.

В свою очередь врио главы республики Олег Николаев потребовал от местных властей довести деньги до получателей в течение ближайших двух недель. На эти цели из республиканского бюджета выделено 185 млн рублей.