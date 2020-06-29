Поставки самолетов МС-21 заказчикам могут начаться в конце 2021 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям могут начаться в конце 2021 года. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, сертификат типа российских авиавластей самолет может получить в середине 2021 года.

Ранее сообщалось, что сертификация МС-21 в России намечена на 2020 год, а начало поставок - на вторую половину 2021 года. "Ведомости" ранее сообщали, что срок сертификации МС-21 может быть отложен на полгода.

"Во время пандемии доступ иностранным специалистам в Россию фактически закрыт. Затруднено было передвижение по стране и российских участников кооперации. Поэтому у нас сейчас получение российского сертификата типа ожидается около середины 2021 года. И годом позже - европейского. В таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 года", - сказал Мантуров.

В конце апреля Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что испытания самолета возобновлены. Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в мае 2017 года. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. На первом этапе на самолет устанавливаются американские двигатели PW1400, планируется также, что позже заказчик сможет выбрать, какой двигатель устанавливать на самолет - PW1400 или российский ПД-14.

По словам Мантурова, валидация сертификата типа на российский двигатель в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) запланирована на конец 2022 года.

"Двигатель ПД-14 уже имеет российский сертификат типа. Валидация сертификата в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) запланирована на конец 2022 года. В программе летных испытаний будут задействованы два самолета. <…> Завершение летных испытаний МС-21 с двигателем ПД-14 запланировано на второй квартал 2022 года", - отметил министр.

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