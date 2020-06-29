Мантуров не исключает падения промпроизводства на 8,6%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Промышленное производство в РФ по итогам 2020 года может снизиться на 8,6%, в том числе на 13,2% в обрабатывающих производствах, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости". По его словам, восстановление промышленности до уровня 2019 года возможно в 2021 году.

Министр напомнил, что в базовом прогнозе Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение промышленного производства примерно на 5,2%, обрабатывающей промышленности - на 2,8%.

"Мы совпадаем с позицией Минэкономразвития. Однако снижение промышленного производства по итогам года может оказаться и сильнее: на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах", - сказал он. По словам министра, большое значение имеет восстановление потребительского спроса, а также дальнейшее "поведение" коронавируса и связанных с ним ограничительных мер. "Если не произойдет второй волны, то, наоборот, возможны и более оптимистичные сценарии, но пока мы опираемся на прогноз Минэкономразвития", - отметил министр.

"По нашим оценкам, к физическим объемам 2019 года мы вернемся в 2021 году", - сказал он.

Мантуров отметил, что при этом некоторые отрасли, в особенности задействованные в борьбе с коронавирусом, показали рост производства: например, выпуск лекарственных средств в апреле по отношению к 2019 году вырос на 115%, в мае - на 124%. Радиоэлектронная промышленность в апреле упала более чем на 25%, а за май выросла на 18%.

Производство автомобилей

Минпромторг РФ прогнозирует снижение производства автомобилей в России в 2020 году минимум на 15%, сообщил Денис Мантуров.

"Думаю, снижение относительно 2019 года составит как минимум 15%. Хочется на эту цифру ориентироваться", - отметил он.

При этом министр напомнил, что на основных европейских автомобильных рынках снижение на пиках в марте-апреле этого года составило 70-80%. "Россия исключением не стала, в апреле падение было под 80%, в мае - 50%. Очевидно, что в нынешних условиях приобретение автомобиля для граждан нашей страны, и для бизнеса не является первым приоритетом", - считает Мантуров.

По данным Росстата, в 2019 году в России было произведено 1,5 млн легковых автомобилей и 156 тыс. грузовиков.

Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2020 года сократились на 51,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 63 тыс. шт. При этом в апреле падение рынка новых авто было еще значительнее - на 72,4%, до 38,9 тыс. В АЕБ отмечали, что это было крупнейшее падение розничных продаж за всю историю сбора статистических данных.

Непродовольственные товары

Минпромторг РФ предложил правительству включить в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей оптовую торговлю непродовольственными товарами.

"Мы направили в правительство предложения по расширению перечня пострадавших отраслей промышленности и включению в него оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, а также ряда обрабатывающих производств", - сказал он. Сейчас в список наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом включено 13 отраслей, в том числе розничная торговля непродовольственными товарами.

По словам министра, хуже всего на потребительском рынке ситуация сложилась в сегменте непродовольственной торговли, где большинство игроков из-за ограничительных мер закрылись, обороты непродовольственной торговли, общественного питания и бытовых услуг на сегодняшний день снизились примерно на 80%.

Министерство предлагает ряд мер для поддержки предприятий потребительского рынка, в том числе речь идет о введении моратория на рассмотрение всех мер по их дополнительному регулированию и обеспечении льготного рефинансирования и реструктурирования кредитов. Предлагается также ряд налоговых мер, поддержка рынка труда и доходов работников, поддержка финансовой стабильности.

По словам Мантурова, в продуктовом ретейле более 60% несетевых продуктовых магазинов в марте-апреле потеряли около половины оборота. Крупные федеральные продуктовые сети пока демонстрируют продажи выше, чем в прошлом году (на 5-10%), региональные сети идут на уровне прошлого года, отметил он

"Сказать, сколько предприятий в этих сегментах смогут продолжить свою деятельность, сейчас сложно. Многое зависит от того, как скоро будут отменены действующие ограничения в регионах. Но даже если все открыть прямо сейчас, возвращение к жизни пострадавших отраслей не будет мгновенным", - считает министр.