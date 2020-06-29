Мантуров анонсировал запуск новой программы по аренде авто во втором полугодии 2020 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новая программа Минпромторга РФ по доступной аренде автомобилей будет запущена во втором полугодии 2020 года, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".

"Во втором полугодии будет запущена и совершенно новая программа по поставке автомобилей в операционный лизинг, без приобретения в собственность. На нее выделено 2,5 млрд руб., эти средства пойдут лизинговым компаниям и позволят закупать автотранспорт со скидкой, а ее размер зависит от типа транспорта и составляет от 10 до 25%", - отметил министр.

По словам Мантурова, по новой программе будет произведено и поставлено 14 тыс. автомобилей различных категорий.

Как следует из проекта постановления Минпромторга, на скидку могут рассчитывать физические лица и предприятия малого и среднего бизнеса, не являющиеся плательщиками НДС. В документе также отмечается, что скидка для легкового автомобиля может составлять не более 350 тыс. рублей, для легкого коммерческого - 500 тыс. рублей, для остальных типов техники - 900 тыс. рублей.