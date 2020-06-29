"Русская торфяная компания" направит более 500 млн рублей в создание завода под Смоленском

ТАСС, 29 июня. "Русская торфяная компания" (РТК) планирует в августе 2020 года открыть в Смоленской области завод по выпуску грунта, субстратов и минеральных смесей из торфа. Объем инвестиций в проект превысит 500 млн рублей, будет создано около 50 рабочих мест, сообщил в понедельник генеральный директор предприятия Сергей Мерзляков на встрече с губернатором региона Алексеем Островским.

"Если говорить о ближайших планах, то мы намерены произвести все необходимые строительные работы достаточно быстро. В июле этого года ожидается поставка основного технологического оборудования. В августе будем готовы ввести завод в эксплуатацию. Объем капитальных вложений составляет более 500 млн рублей", - приводит слова Мерзлякова пресс-служба администрации региона.

По словам гендиректора РТК, сейчас завершены работы по проектированию завода, получено разрешение на строительство в Рославльском районе, на новом предприятии откроют 50 рабочих мест.

В первый год завод будет перерабатывать около 350 тыс. кубометров торфа, максимальный объем выпуска грунта, субстратов и гранулированных минеральных удобрений превысит 1,5 млн кубометров в год. "Для региональных властей ценно каждое новое рабочее место, которое создается в области, важен каждый рубль налогооблагаемой базы. Администрация региона готова решать любые возникающие вопросы в ручном режиме", - цитирует пресс-служба Островского.

В Смоленской области, по информации пресс-службы, есть значительные запасы торфа - около 500 млн тонн. Губернатор отметил, что торфопереработка - значимая отрасль для региона, но в последние 30 лет это направление развивалось недостаточно динамично. "Уверен, что реализация данного инвестпроекта позволит изменить ситуацию в лучшую сторону", - добавил Островский.

"Русская торфяная компания" - холдинг, специализирующийся на разработке торфяных месторождений, добыче и переработке агроторфа на собственных производственных площадках. Компания выпускает продукты из торфа для всех видов агрокультур, поставляет их как на внутренний рынок, так и в страны ближнего зарубежья.