Калининградские власти возобновят выплаты для поддержки туристического бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области продолжат проект поддержки бизнеса, работающего в сфере гостеприимства, в объеме 100 млн рублей, который был приостановлен из-за нарушения некоторыми отелями и ресторанами требований Роспотребнадзора по санитарной безопасности. Об этом сообщил журналистам в понедельник губернатор области Антон Алиханов.

"Мы уже с ними [представителями бизнеса] пообщались, все точки над "и" расставили, с сегодняшнего дня выплаты уже возобновлены", - сказал Алиханов, добавив, что решении возобновить субсидирование сферы гостеприимства в регионе было объявлено в пятницу.

Ранее региональные власти приняли решение о выделении субсидий из областного бюджета на почти 100 млн рублей предприятиям сферы гостеприимства для того, чтобы помочь им подготовиться к началу туристического сезона. В прошедшую пятницу Алиханов сообщил в Instagram, что некоторые рестораны и отели работали с грубейшими нарушениями (проводили мероприятия, запрещенные действующими нормативными актами), из-за чего было решено выплаты заморозить.