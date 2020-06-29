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Минфин проведет 30 июня аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Речь идет об ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года и ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 30 июня аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года и облигаций с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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