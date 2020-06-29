Мишустин: число работающих в удаленном режиме россиян выросло с 1 апреля в 30 раз

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Численность россиян, работающих в удаленном режиме, выросла в 30 раз по сравнению с данными на 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

По его словам, чтобы "реально улучшить положение дел с занятостью предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства". "Я имею в виду в частности поддержку удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек, то есть, с 1 апреля выросло почти в 30 раз", - сказал премьер.

По словам Мишустина, эта форма стала удобной для многих категорий работников, в том числе и тех, у кого есть ограничения по здоровью, или для родителей с маленькими детьми. Она, добавил премьер, "также является перспективной формой занятости для таких сфер, как информационные технологии и ряд программ среднего и высшего образования".

"Важно, чтобы права людей, которые заняты в удаленном режиме, были защищены в соответствии с законом", - указал глава кабмина.