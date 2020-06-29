Первый "Макдоналдс" в Кабардино-Балкарии открывается в Нальчике

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первый "Макдоналдс" в Кабардино-Балкарии (КБР) открывается в Нальчике. До снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса, кафе будет работать навынос, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.

"Макдоналдс" расширяет географическое присутствие в России и открывает новые предприятия в Ессентуках (Ставропольский край) и Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика), при этом предприятие в Нальчике станет первым во всей КБР. Все новые предприятия "Макдоналдс" открываются с соблюдением комплекса мер повышенной безопасности, который дополняется в каждом регионе в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей", - говорится в сообщении.

"Макдоналдс" в Нальчике до снятия действующих в регионе ограничений будет работать навынос, также предусмотрена доставка. "Оно (предприятие - прим. ТАСС) предоставит около 90 рабочих мест жителям города и сможет вместить более 130 гостей в зале, на летней площадке и в зоне "МакКафе". На данный момент сеть "Макдоналдс" в Ставропольском крае состоит из семи предприятий: четыре ПБО (предприятия быстрого обслуживания - прим. ТАСС) в Ставрополе и три в Пятигорске. "Макдоналдс" в Ессентуках будет работать только на доставку до снятия ограничений, новое предприятие также включает зону "МакКафе" и вмещает 96 посадочных мест в зале, его открытие позволит создать 70 дополнительных рабочих мест", - добавили в компании.

"Макдоналдс" является одним из крупнейших иностранных инвесторов и налогоплательщиков Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сумма налоговых отчислений в региональный бюджет за весь период деятельности компании превышает 224 млн рублей. "Макдоналдс" создал в СКФО более 650 рабочих мест.

О "Макдоналдс" в России

"Макдоналдс" в России - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая около 750 предприятий в 60 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Бизнес "Макдоналдс" глубоко интегрирован в экономику РФ: 99% продукции "Макдоналдс" в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых компания обеспечивает 100 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций "Макдоналдс" в России превышает $2,5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14%. "Макдоналдс" - самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится около 25% всех налоговых поступлений российской индустрии питания вне дома.