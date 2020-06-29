Эр-Рияд призвал международное сообщество продлить введенное против Ирана оружейное эмбарго

ТАСС, 29 июня. Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал международное сообщество продлить введенное в отношении Ирана оружейное эмбарго. С таким заявлением министр выступил в понедельник в Эр-Рияде в ходе совместной пресс-конференции со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком.

"Иран является страной, поддерживающей террористов по всему миру. <...> Поведение Ирана примет еще более агрессивную форму в случае отмены эмбарго. Мы призываем международное сообщество продлить [введенное в отношении Тегерана] оружейное эмбарго", - цитирует заявление аль-Джубейра телеканал Al Arabiya.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук со своей стороны поддержал призыв саудовского министра. "Оружейное эмбарго необходимо продлить. В случае его отмены Иран займется модернизацией своего военного арсенала и будет оказывать поддержку лояльным ему формированиям в регионе, что приведет к еще большей дестабилизации", - отметил он.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не может требовать продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана, так как более не является участником иранской ядерной сделки. Он также подчеркнул, что для пролонгации ограничений нет никаких причин: срок эмбарго должен истечь 18 октября, как это и предусмотрено резолюцией Совбеза.