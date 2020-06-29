Эксперты: продажи БАД в России в январе - мае выросли на 25,6%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Объем продаж биологически активных добавок (БАДов) в России в январе - мае 2020 года вырос на 25,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года продажи презервативов увеличились на 17,6%. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как отмечают эксперты, продажи БАД за отчетный период выросли на 25,6% в денежном выражении и составили 30,1 млрд руб. В натуральном выражении рост составил 6,2%, до 136 млн упаковок. DSM Group также сообщила, что объем продаж презервативов в России за первые пять месяцев 2020 г. вырос на 17,6% и составил 3,042 млрд руб. В натуральном выражении он вырос на 3%, до 10,6 млн упаковок.

По данным экспертов, объем аптечного рынка косметики за пять месяцев 2020 г. вырос на 7,4%, до 19,9 млрд руб. В натуральном выражении он увеличился на 5,7%, и достиг 84,7 млн упаковок. Как отметили в DSM Group, 54% этого сегмента рынка в натуральном выражении пришлось на лечебную косметику, 36% - на косметику сегмента mass market, 9% - на селективную косметику премиум и люкс класса.

В целом аптечный рынок России в январе - мае увеличился на 16,1% и составил 483 млрд руб. В натуральном выражении рост составил 5,3%, до 2,2 млрд упаковок.