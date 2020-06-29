Перевозки пассажиров по "единому" билету в Крым возобновятся с 10 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. "Единая транспортная дирекция" с 10 июля возобновит перевозки пассажиров автобусным, железнодорожным и воздушным транспортом в Крым и в обратном направлении по "единому" билету, сообщается в понедельник на сайте Минтранса РФ.

"В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО "Единая транспортная дирекция" с 10 июля возобновляет перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении. Перевозки автобусами по "единому" билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак", - говорится в сообщении.

Продажи "единых" билетов в Крым начнутся с 1 июля, уточняется в сообщении. "Билеты с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП", - уточняется на сайте.

Также в сообщении говорится, что пассажиров в пути будет сопровождать служба поддержки. "В частности, организована круглосуточная бесплатная "горячая линия", работа координаторов непосредственно в местах посадки и пересадки в транспортные средства, помощь с размещением багажа, в том числе пассажирам с детьми, пенсионерам и маломобильным пассажирам, взаимодействие с пассажирами в группах популярных социальных сетей", - говорится в сообщении.

С 2014 года за шесть курортных сезонов "Единая транспортная дирекция" перевезла более 2,3 млн пассажиров.