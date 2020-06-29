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Государство получило более 1 трлн рублей дивидендов за 2017-2019 годы

При этом 976 млрд рублей было получено от 20 акционерных обществ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Государство за период 2017-2019 годов получило более 1 трлн рублей дивидендов от акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Туркин.

"За период 2017-2019 годов было получено более 1 трлн рублей дивидендов, но при этом 976 млрд рублей было получено от 20 акционерных обществ", - сказал он.

По его словам именно эти предприятия представляют интерес для государства с точки зрения получения существенного дохода. Он также добавил, что более 500 акционерных обществ за этот период ни разу не выплатили дивиденды.

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