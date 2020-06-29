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Пандемия коронавируса нового типа

"Ремдесивир" будет поставляться в развитые страны по единой цене $390 за ампулу

По данным компании Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" у пациентов, зараженных коронавирусом, позволяет сократить период выздоровления до четырех дней

ТАСС, 29 июня. /ТАСС/. Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences установила единую цену на препарат против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 "Ремдесивир" для развитых стран. Как сообщила в понедельник пресс-служба компании, она составит $390 за ампулу.

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"Мы снизили цену до уровня, приемлемого для развитых стран с самой низкой покупательной способностью. Она будет действительна для всех развитых стран, в которых одобрен и разрешен к применению "Ремдесивир". Нынешняя цена в размере $390 за ампулу позволит достичь немедленной и чистой экономии в сфере здравоохранения", - указывается в сообщении компании.

По данным Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" у пациентов, зараженных коронавирусом, позволяет сократить период выздоровления до четырех дней. В среднем одному человеку требуется пятидневный курс с применением шести ампул лекарства, то есть лечение препаратом обойдется в $2340. Таким образом, как подсчитали специалисты компании, больницы США смогут экономить до $12 тыс. на лечении каждого из зараженных коронавирусом.

"Мы решили оценить "Ремдесивир" намного ниже его значимости, чтобы обеспечить широкий и справедливый доступ во время срочной глобальной необходимости", - подчеркнули в Gilead Sciences, отметив, что компания также заключила соглашения с производителями дженериков для обеспечения лекарством развивающихся стран.

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан для лечения лихорадки Эбола, однако средство показало положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.

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