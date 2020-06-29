Предприятия Кубани получили 4,2 млрд рублей субсидий на поддержку занятости в пандемию

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Предприятия Кубани, которые сохранили 90% сотрудников в апреле, получили в общей сложности 4,2 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

"Предприятия Кубани получили 4,2 млрд рублей субсидий на поддержку занятости. Субсидия стала оперативной мерой для частичной компенсации затрат предпринимателей из числа отраслей, признанных пострадавшими от коронавируса. Поддержка также направлена на сохранение занятости и оплаты труда работников за апрель и май", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального министерства экономики ТАСС уточнили, что речь идет о поддержке предпринимателей, которая осуществляется из средств федерального бюджета.

По информации пресс-службы администрации, за апрель выплаты организациям в отношении 177,7 тыс. работников составили 2,15 млрд рублей. На выплату за май уже подано более 99 тыс. заявок, однако всем требованиям законодательства, по данным Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, соответствует только 61 тыс. Количество работников, на которых будет выплачена субсидия, превышает 170 тыс., перечислено уже 2,05 млрд рублей.

Организациям и ИП, относящимся к пострадавшим отраслям, по поручению президента РФ Владимира Путина выплачивается прямая безвозмездная финансовая поддержка в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц. Работодатель при этом должен сохранить не менее 90% работников, у него не должно быть долгов, в том числе по налогам.

Региональные меры поддержки

Ранее сообщалось, что доля субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, обеспеченного мерами государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса, составляет 45% с учетом федерального и регионального перечней пострадавших отраслей. Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов отмечал, что региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса в крае позволили в два раза по сравнению с общероссийским увеличить перечень видов экономической деятельности, признанных потерпевшими в связи с пандемией коронавируса.

Всего же на поддержку жителей и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии коронавируса власти направили около 18,5 млрд рублей. В эту сумму включены отсрочки платежей, средства на поддержку бизнеса, материальная помощь многодетным, малоимущим, а также семьям с детьми, в которых один из родителей потерял работу.