Росимущество планирует в 2020 году приватизировать госимущество на 4 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Росимущество планирует в 2020 году приватизировать госимущество на сумму 4 млрд рублей, сообщил заместитель руководителя Росимущества Илья Петров.

"Мы обеспечили поступление 3,4 млрд рублей (в бюджет от программы приватизации - прим. ТАСС). Надеемся в этом году довести выполнение плана до 4 млрд", - сказал Петров.

Он добавил, что в 2020 году в рамках программы приватизации госимущества продано 18 пакетов акций предприятий, находящихся в собственности государства.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством России прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы предусматривает продажу находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации этого имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020-2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно.

В новость были внесены изменения (18:49 мск) - передается с изменением имени и фамилии спикера.