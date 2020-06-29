Fitch сохранило прогноз снижения мирового ВВП в 2020 году на уровне 4,6%

ТАСС, 29 июня. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило прогноз снижения мирового ВВП в 2020 г. на уровне 4,6%, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"В своем последнем глобальном экономическом прогнозе, опубликованном сегодня, Fitch Ratings по-прежнему ожидает, что мировой ВВП снизится на 4,6% в 2020 году. Такая оценка прогноза обусловлена последовательным улучшением экономической активности в последние недели", - отметили эксперты агентства.

При этом они указали, что экономическая активность за последний месяц улучшилась, но тем не менее риск второй волны коронавируса и возобновления режима самоизоляции, могут серьезно помешать ожидаемому восстановлению мировой экономики.

Вместе с тем Fitch ожидает роста мирового ВВП на 4,9% в 2021 году и выше 3,4% в 2022 году при сохранении поддержки государствами национальных экономик и наращивании объемов производства.

По прогнозам агентства, ВВП США достигнет уровня конца 2019 г. во II квартале 2022 г., а еврозоны - в IV квартале 2022 г., что является относительно медленным восстановлением, но более быстрым, чем после глобального финансового кризиса.