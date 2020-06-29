Счетная палата видит риск неисполнения плана приватизации в части крупных предприятий

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Счетная палата видит риск неисполнения прогнозного плана приватизации федерального имущества в части крупных пакетов, при этом план по малой приватизации на 2020 год Росимуществом практически выполнен, заявил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

"По поводу крупных пакетов у нас есть сомнения, что в этот период трехлетний удастся их реализовать", - сказал Батуркин в ходе "круглого стола" в Совете Федерации по теме "Особенности реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году".

По его словам, в плане приватизации есть "лакомые куски": Махачкалинский и Новороссийский порты, "Алмазювелирэкспорт", Росспиртпром. "Это те предприятия, которые, наверное, инвесторам будут интересны. Но хочу обратить внимание, что эти предприятия стояли в плане приватизации и в предшествующие периоды, однако это не привело к их реализации. Поэтому здесь у меня есть определенный скепсис, который касается не только ситуации, связанной с коронавирусом", - подчеркнул Батуркин.

При этом с начала года Росимуществу удалось выполнить план по малой приватизации. "Уже с начала этого года Росимуществу в этих непростых условиях фактически удалось выполнить план по массовой приватизации на этот год. Напомню, у нас индикатор этого года - 3,6 млрд рублей, а на ближайшие три года по программе приватизации предполагается получить 10,8 млрд рублей. Считайте, уже 3,2 [млрд рублей] по этому году выполнены", - указывает аудитор.

Кроме того, Счетная палата отмечает, что среди предприятий, предложенных к приватизации, есть ряд ФГУПов, приватизация которых сомнительна и имеет риски неосуществления. "В частности, есть государственное предприятие "Промэксим", которое не имеет имущественного комплекса, но учитывает на своем балансе кредиторскую задолженность по долгам бывшего СССР в размере более 15,5 млрд рублей и дебиторки - более 12 млрд", - указал аудитор.

В Счетной палате также сообщили, что в прогнозном плане приватизации есть порядка 10 предприятий, которые находятся в состоянии банкротства, а также предприятия, которые не ведут хозяйственную деятельность. Аудитор обратил внимание Росимущества, что плане должны быть только реальные активы для приватизации.

О программе

В конце прошлого года Минэкономразвития объявило, что план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, одобренный на заседании правительства, предусматривает, в частности, снижение доли государства в "Совкомфлоте", ВТБ, "Новороссийском морском торговом порту" (НМТП) и Росспиртпроме. Программа приватизации до 2022 года предусматривает продажу находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1 168 иных объектов.