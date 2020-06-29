Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. ЕС продлил секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине, на 6 месяцев - до 31 января 2021 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России еще на 6 месяцев до 31 января 2021 года", - говорится в заявлении. Ранее политическое решение о продлении санкций было принято лидерами ЕС на саммите 17-18 июня в формате видеоконференции, после короткого обсуждения и формального заключения, что минские соглашения остаются не выполнены.

Экономические санкции против 15 российских компаний с широким государственным участием в нефтяном, банковском и оборонном секторах были введены Евросоюзом в конце июля 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров. В марте 2015 года саммит ЕС постановил увязать отмену санкций против России с "полным выполнением минских соглашений". С тех пор дважды в год лидеры Германии и Франции, как члены "нормандского формата", отчитываются на саммитах ЕС о ситуации с выполнением минских соглашений. Ответственность и роль украинской стороны в процессе их выполнения при этом не учитывается.