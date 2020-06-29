Эксперты: российский рынок на предстоящей неделе не продемонстрирует активной динамики

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Столярова Алиса/. Российский рынок в течение недели не покажет значительной динамики, однако настроения на торговых площадках останутся негативными, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом побудить инвесторов к краткосрочным покупкам, в том числе рискованных активов, может публикация статистики лидирующих экономик, ожидаемая в течение недели.

Российский рынок проведет предстоящую укороченную неделю в условиях невысокой активности торгов и без единого тренда, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Сегодня индексы Мосбиржи и РТС "зажаты" в краткосрочных диапазонах, ограниченных уровнями 2700-2850 и 1200-1315 пунктов соответственно, и до преодоления какой-либо из границ не стоит ожидать уверенной динамики в ту или иную сторону, также добавила аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова.

При этом ключевым фактором негативного настроя является постепенное ограничение монетарного стимулирования ФРС США, "которое на американском рынке эквивалентно по своему эффекту ужесточению монетарных условий", считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Также поводом для продаж традиционно служит информация о новом этапе распространения COVID-19. "Число заболевших в мире перевалило за 10 млн, повторная вспышка отмечена в США. Восстановление экономики номер один может забуксовать из-за вирусного давления", - пояснил Александр Бахтин. Также есть опасения относительно повторения данного сценария в Европе, где активно снимаются карантинные ограничения, добавил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Негативно влияет на рынки и обострение конфликта между США и КНР. "Данное противостояние может оказать давление на торговлю между странами и, соответственно, на мировую экономику. Это также будет способствовать снижению спроса на рисковые активы", - добавил Богдан Зварич.

Статистика может побудить инвесторов к краткосрочным покупкам

Важную роль для рискованных активов продолжает играть выходящая статистика в лидирующих экономиках рынка. Позитивные дынные могут побудить инвесторов к краткосрочным покупкам.

Во вторник важными будут июньские данные PMI (индекс деловой активности) в производственном секторе и секторе услуг КНР. В среду, когда торги на рынке РФ проводиться не будут, выйдет статистика по безработице и производственный PMI и в Германии за июнь, а также PMI в США от ISM за первый летний месяц. В этот день также опубликуют изменения запасов сырой нефти в США от EIA, отметил Александр Бахтин. В четверг эксперт выделил данные по рынку труда в США, в частности, число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июне.

Также важную роль для рыночных настроений будет играть информация о мерах стимулирования экономической активности в ведущих странах. В частности, во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен анонсировать план экономической поддержки. "Информация о новых для рынка мерах стимулирования и фактор улучшения американской статистики, как представляется, создают базу для улучшения динамики российского фондового рынка во второй половине июля. Однако, риски данного прогноза сравнительно высоки", - отметил Александр Осин.

Влияние на российский рынок на предстоящей неделе может оказать и предстоящее в среду голосование по поправкам Конституции РФ.

Прогнозы по рублю и индексу Мосбиржи на неделю

Ожидаемые целевые диапазоны закрытия пятницы "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2720-2790 пунктов и 68,50-70,45 руб. соответственно.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи останется в боковом коридоре 2700-2800 пунктов, курс рубля к доллару к концу недели будет формироваться в пределах 69,5-70,5 руб.

В Промсвязьбанке в рамках предстоящей недели ожидают попыток отступления индекса Мосбиржи под нижнюю границу диапазона 2700-2750 пунктов. Доллар к рублю по прогнозам компании закрепится в диапазоне 70-75 руб.